Scorende Depoitre nekt Manchester United, De Bruyne loodst Man City alweer naar de zege

Manchester City blijft foutloos in de Premier League. The Citizens hadden wel hun handen vol met het Burnley van Steven Defour. Het bleef lang 1-0, maar in de slotfase duwde de thuisploeg dan toch door onder aanvoering van Kevin De Bruyne, die zijn 69e assist sinds 2012 afleverde. Man City won met 3-0 en neemt zo afstand van stadsgenoot Manchester United, dat onderuit ging bij Huddersfield. Laurent Depoitre pikte zijn doelpunt mee in de 2-1 zege.

Vooraf leek het kleine Huddersfield Town, dat voor de confrontatie dertiende stond, geen al te groot obstakel te worden voor Manchester United. De promovendus begon verdedigend aan de wedstrijd en loerde vooral op de counter. Iets voor het halfuur loonde dat toen Mata de bal verloor aan Aaron Mooy, die vervolgens richting doel kon vertrekken en spits Thomas Ince bediende. United-goalie David De Gea kon de bal redden, maar de rebound werd tegen de netten gewerkt door een goed gevolgde Mooy: 1-0.

Voor de uitploeg ging het van kwaad naar erger, want amper vijf minuten later verdubbelde onze landgenoot Laurent Depoitre de score na een nieuwe blunder bij de Red Devils. Een lange bal van Lossl werd door de ingevallen Victor Lindelöf compleet verkeerd beoordeeld. De Zweed ging onder de bal door, waardoor Depoitre het leer kon meegraaien, zich rond De Gea wurmde en de 2-0 tegen de netten werkte.

Depoitre wurmt zich voorbij De Gea en scoort. Foto: Photo News

José Mourinho greep bij het begin van de tweede helft meteen in door Mata en Martial van het veld te halen en Mkhitaryan en Rashford in te brengen. United ging op zoek naar de aansluitingstreffer, maar toch duurde het tot de 78ste minuut voor er dankzij een doelpunt van Rashford (2-1) eindelijk een barst kwam in de muur van Huddersfield. Opnieuw een goal met een Belgisch tintje, want Romelu Lukaku’s gekrulde voorzet werd door de jonge spits tegen de touwen geknikt.

Een slotoffensief van de Mancunians mocht niet meer baten, waardoor Manchester United voor het eerst dit seizoen verliest. Voor Huddersfield is er nog meer reden tot feesten, want het was maar liefst 63 jaar geleden dat de Terriers nog eens een competitiewedstrijd konden winnen van het grote United… Depoitre en co schuiven op naar de tiende plaats, Man United kan Tottenham zondag naast zich zien komen.

De Bruyne alweer met een assist

Foto: Photo News

Manchester City was de voorbije weken stevig onder stoom gekomen, vorige week blikte het Stoke City nog in met 7-2. Maar tegen een stug Burnley verliep het moeizamer. The Hornets waren duidelijk naar het Etihad Stadium afgezakt voor een punt, Manchester City had het moeilijk. Maar op het halfuur kregen The Citizens hulp, want Burnley-doelman Pope tikte al glijdend Bernardo Silva aan met zijn knie. Licht contact, maar de bal ging wel op de stip. Dat was een kolfje naar de hand van Sergio Agüero, die zijn zevende van het seizoen binnen legde. De Argentijn evenaarde zo een bijna tachtig jaar oud clubrecord bij Manchester City. Net als Eric Brook zorgde hij al voor 177 doelpunten.

Maar De Bruyne en co hadden hun schaapjes nog niet meteen op het droge. Burnley drong aan en er sloop wat nonchalance in bij Man City. Pas twintig minuten voor tijd viel de beslissing. Otamendi buffelde een hoekschop binnen, en twee minuten later was daar de gebruikelijke assist van De Bruyne. Hij stuurde Sane alweer heerlijk weg en de Duitser knalde kurkdroog binnen: 3-0 en match gespeeld.

Kevin De Bruyne's game by numbers vs. Burnley:



100% shot accuracy

90% pass accuracy

4 take-ons

3 chances created

1 assist



pic.twitter.com/vMqLyijI9I — Squawka Football (@Squawka) 21 oktober 2017

De Bruyne kreeg nog een applausvervanging, Manchester City doet een uitstekende zaak. Het loopt vijf punten uit op Man United, Burnley is negende.

Lees ook:Chelsea kruipt door het oog van de naald, met dank aan ‘superman’ Batshuayi

Bekijk hier alle uitslagen en de stand in de Premier League.