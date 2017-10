Witsel boekt belangrijke zege en zet stap naar Champions League in Azië

Tianjin Quanjian, met Axel Witsel de hele wedstrijd in de ploeg, pakte in de Chinese competitie een belangrijke 2-1 zege tegen Hebei. Daardoor naderen Witsel en co tot op één punt van Hebei, dat de derde plaats bezet die recht geeft op de voorrondes van de Aziatische Champions League.

De Rode Duivel speelde de hele wedstrijd en pakte een gele kaart (66.). Er resten nog twee speeldagen. Tianjin Quanjian is een promovendus in de Chinese Super League. Fabio Cannavaro is er trainer, Alexandre Pato (ex-AC Milan) spits.