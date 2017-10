Nederlanders lachen met hilarisch verslag van “topavond in stadionnetje van Waregem”

Donderdag behaalde Zulte Waregem zijn eerste punt in de Europa League dankzij het 1-1-gelijkspel tegen het Nederlandse Vitesse. In het tv-programma ‘Voetbal Inside’ kwam de Nederlandse auteur Marcel van Roosmalen en Vitesse-supporter een eigenzinnig verslag brengen van zijn avond in Waregem.

“Op de ring van Antwerpen dacht ik al”, aldus Van Roosmalen. “Toen we het dorp Waregem binnen reden, was er eigenlijk niks: zeven agenten en wat Vitesse-supporters die aan het schreeuwen waren.Dacht ik.”

“Dan gingen we naar het stadion, nu ja het stadionnetje, waar precies een na-competitieduel werd gespeeld, absoluut geen Europese sfeer. Het hoogtepunt kwam tijdens de rust: 700 broodjes voor 7 journalisten... Na afloop werd ik gefeliciteerd door de Belgen met het punt, ik heb hun ook gefeliciteerd met een punt. Daarna zijn we nog op zoek gegaan naar eten in Waregem en zijn we uiteindelijk in een frietkot beland maar... de friet was op in België. Topavond, nu ja toch een avond die lang blijft hangen.”

In dezelfde aflevering werd Jan Boskamp overigens nog in de bloemetjes gezet: hij viert vandaag zijn 69ste verjaardag en kreeg daarom een speciale taart van zijn favoriete ploeg.