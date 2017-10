Batshuayi begrijpt vraag van interviewer niet (maar gelukkig is ploeggenoot er om antwoorden in te fluisteren)

Michy Batshuayi was zaterdagmiddag de grote held op Stamford Bridge. Onze landgenoot kwam met nog een halfuur te gaan op het veld voor Chelsea, dat op dat moment moest achtervolgen op tegenstander Watford (1-2). Batshuayi werd met twee doelpunten uiteindelijk de matchwinnaar: het zou uiteindelijk 4-2 worden. Na de wedstrijd verscheen Batsman voor de microfoon van Sky Sports, al kwam hij daar even in moeilijkheden toen hij een vraag niet begreep. Gelukkig was zijn Spaanse ploeggenoot Cesar Azpilicueta - die zelf de 3-2 scoorde en blijkbaar ook een woordje Frans spreekt - aanwezig om de Rode Duivel enkele antwoorden toe te fluisteren...