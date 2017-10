Naam van ‘de Reus’ van de Bende van Nijvel duikt al in 1999 op in Bendedossier

De speurders naar de Bende van Nijvel hopen dat zij met C.B. de naam te pakken hebben van de beruchte Reus. Zij kregen hem in maart van dit jaar te horen. Maar nu blijkt dat C.B. al in 1999 in het dossier opdook. Getuigen herkenden hem toen op een van de robotfoto’s van de killers.

“Wij hebben de verklaringen over C.B. nagetrokken en die kloppen stuk voor stuk”, zegt Bende-magistraat Christian De Valkeneer. “Tot dusver hebben wij bovendien geen enkel element ontdekt dat deze hypothese onderuit haalt.”

Maar waarom werd deze piste niet eerder gevolgd? C.B. duikt al in 1999 op in het dossier. Een jaar eerder verspreidden de speurders een tweede reeks van affiches met de robotfoto’s van Bendeleden. Onder de 1.300 tips die deze campagne losweekte, wezen enkele op de sterke gelijkenis tussen robotfoto nr. 19 en C.B. Ook hij was groot, slank gebouwd en had een snor, zoals de verdachte. Hij was rijkswachter geweest, had zelfs deel uitgemaakt van de toenmalige elite-eenheid Groep Diane, was een wapenfreak, oefende in speciale schietclubs, deinsde niet gauw voor iets terug. Kortom, C.B. matchte met het profiel dat sommigen hadden, en nog altijd hebben, van leden van de Bende van Nijvel.

Toenmalige speurders herinneren zich de niet alledaagse naam van C.B. Waarom er dan niet verder op hem gewerkt is, blijft een raadsel. “Elke naam werd in een soort rangschikking gestopt volgens de elementen die hem meer of minder interessant maakten voor het onderzoek. Mogelijk ontbraken toen aanwijzingen om van C.B. een potentiële verdachte te maken.”

