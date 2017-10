Het verhaal van de overvallen waarbij ‘de Reus’ van de Bende van Nijvel voorop liep

Knallende riotguns in het gezicht van weerloze klanten, kinderen als levend schild én als dode hoopjes: de overvallen op de Delhaize-winkels van Eigenbrakel, Overijse en Aalst behoren tot de brutaalste die de Bende van Nijvel ooit pleegde. Reconstructie van de slachtpartijen waarbij ‘de Reus’ volgens het onderzoek betrokken was. Ook al was het in Aalst een reus op hoge hakken.

Vrijdag 27 september 1985. Het land baadt in zacht herfstweer, Madonna staat aan de top van de hitparade met Into the groove en ook in de Delhaize van Eigenbrakel reppen mensen zich ’s avonds nog richting ...