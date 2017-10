Nederlandse politie gaat snelle bolide inzetten tegen ‘verkeershufters’

Foto: n.d.

De Audi A6 3-liter turbodiesel is de jongste aanwinst van de Nederlandse politie. De wagens moeten maken dat de politie “een antwoord heeft op mobiele bandieten, plof- en ramkrakers, verkeershufters en ander gespuis in snelle bolides”. De nadruk ligt op criminaliteitsbestrijding op de weg.

De wagens worden aangeschaft als opvolger van de Volvo V70. De negentig exemplaren daarvan worden geleidelijk vervangen. In het voorjaar 2018 zou de eerste Audi A6 in politiekleuren de weg op moeten.

De politie had stevige eisen gesteld aan de nieuwe politieauto. Zo moest het voertuig een topsnelheid hebben van ten minste 250 kilometer per uur en binnen zeven seconden kunnen accelereren naar honderd kilometer per uur. De Audi A6 3.0 TDI Avant Quattro S-tronic voldeed aan die eisen. De consumentenprijs ligt, afhankelijk van de uitvoering, boven de 80.000 euro.