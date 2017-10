Regeringspartijen blijven bikkelen over effectentaks. Premier Michel probeert vandaag nog eens

De effectentaks blijft de regering-Michel verdelen. Ook gisteren kon premier Charles Michel na een hele dag vergaderen de plooien niet gladstrijken. Vandaag volgt een nieuwe poging. Cruciale vraag is of CD&V er een regeringscrisis voor over heeft.

“De zomer is ondertussen voorbij. Tijd om een punt achter de discussie over het Zomerakkoord te zetten.” De aanhoudende discussie over de meerwaardetaks werkt N-VA duidelijk op de heupen.

De regering pakte afgelopen zomer nochtans uit met een akkoord errond: wie 500.000 euro of meer op een effectenrekening heeft staan, moet daar 0,15 procent taks op betalen. Het was de trofee die CD&V kreeg in ruil voor de vermogenstaks die ze maandenlang had geëist en die tot meer fiscale rechtvaardigheid moet leiden.

Alleen bleek na de zomer dat de gemaakte afspraken niet zo hard in steen waren gebeiteld als gedacht. Over hoe die taks 254 miljoen euro moet opbrengen, ontstond al snel onenigheid. Klap op de vuurpijl was het advies van de Raad van State. Volgens het rechtscollege treft de ‘rijkentaks’ de allerrijksten helemaal niet. Omdat de taks alleen geldt voor particulieren, niet voor vennootschappen. En omdat niet-beursgenoteerde aandelen en aandelen op naam erbuiten worden gehouden. Dat zou wel eens discriminerend kunnen zijn.

Aanscherpen

CD&V gebruikt dat juridische advies nu om de taks aan te scherpen. De christendemocraten zijn zeer bevreesd dat het Grondwettelijk Hof die taks uiteindelijk vernietigt, waardoor de partij vlak vóór de verkiezingen met lege handen zou achterblijven. De effectentaks moet volgend jaar koste wat het kost de beloofde 254 miljoen euro opleveren, klinkt het. Vicepremier Kris Peeters eist daarom dat niet-beursgenoteerde aandelen en aandelen op naam toch onder de taks vallen.

Probleem is dat CD&V met die eis helemaal alleen staat. N-VA en Open VLD zijn koele minnaars van de maatregel en premier Charles Michel (MR) is er als de dood voor dat de discussie hierover heel zijn Zomerakkoord onderuit zal halen. De effectentaks is immers gekoppeld aan de hervorming van de vennootschapsbelasting waar N-VA zo op aasde. Trek één pijler weg van onder het akkoord en het stort helemaal in.

Hoog spel

De regeringspartijen spelen dus hoog spel. Michel en co. kunnen zich geen blijvende discussie over dit onderwerp veroorloven. Het legt de ideologische verschillende tussen de verschillende partijen bloot en dreigt de ploeg te verlammen, nu de verkiezingen dichterbij komen.

Dé vraag is hoe hard CD&V het spel wil spelen. Gisteren raakte het kernkabinet er nog maar eens niet uit, ondanks een vergadering van zowat zes uur. Ook aparte bilaterale vergaderingen tussen Michel en de verschillende partijen hielpen niet.

Vandaag komen de eerste minister en zijn vicepremiers nog eens samen om een nieuwe poging te wagen.

Niet alleen de aanslepende discussie is vervelend. Ook om alles vóór Nieuwjaar nog door het parlement te krijgen, is enige haast vereist.