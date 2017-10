Scheidsrechter Lambrechts floot in de 22e minuut een fout tegen Yuya Kubo terwijl de Japanner van AA Gent duidelijk aan het truitje werd getrokken in de grote rechthoek door Bryan Verboom van Kortrijk. Er was geduw heen-en-weer en de bal had zeker op de stip gekund, maar de ref zag het duidelijk anders. Coach Vanderhaeghe begreep er geen bal van.