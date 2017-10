Roda-Belgen nemen rode lantaarn over in Eredivisie

Roda JC is de nieuwe hekkensluiter van de Eredivisie. Met Jannes Vansteenkiste in de basis verloor de club uit Kerkrade met 3-0 bij het FC Twente van doelman Jorn Brondeel. Jorn Vancamp mocht het slotkwartier volmaken bij Roda. Sparta kruipt dankzij het 1-1 gelijkspel bij stadsrivaal Excelsior weg van de laatste plaats. Bij Sparta maakten Loris Brogno en Ryan Sanusi de partij vol. Jinty Caenepeel speelde 70 minuten mee voor de thuisploeg. Coach Stijn Vreven ging met NAC Breda met 0-2 onderuit tegen PEC Zwolle. Vreven gaf Arno Verschueren opnieuw een basisplaats. VVV Venlo en Leroy Labylle liepen in eigen huis tegen een 0-2 nederlaag aan.