Twee bedreigde coaches kunnen niet winnen, wat nu? Yannick Ferrera: “Ik geef niet op”

Yannis Anastasiou en Yannick Ferrera wisten wat hen te doen stond om hun vel te redden: winnen op de elfde speeldag. Dat lukte echter niet: KV Kortrijk speelde 1-1 gelijk tegen AA Gent na een spektakelarme vertoning waarin enkel een zondagsschot van invaller Kage een punt redde voor Anastasiou. KV Mechelen verloor in Eupen de degradatietopper en Ferrera zag de Oostkantonners in de stand over hen naar de veertiende plaats wippen. Wat nu?

Tijdens de match zag jezwaar balen. Zowel bij de black-out van zijn ploeg voor rust als in de tweede helft, toen zijn spelers goeie kansen misten. Maar hij deed zijn best om zijn frustraties niet te tonen en probeerde na afloop tegenover zijn spelers ook het positieve te benadrukken.

“We moeten solidair zijn en hier samen uitgeraken”, zei Ferrera nadien op de persbabbel. “Net als tegen Moeskroen en Anderlecht waren we plots helemaal afwezig, in negen minuten slikten we weer drie goals. Je voelt dat het vertrouwen dan verdwijnt. Maar ik geef niet op, de spelers geven niet op en het bestuur geeft niet op. Gelukkig volgt er over vier dagen al een nieuwe wedstrijd.” Thuis tegen Lokeren is dat. De druk op die match zal bijzonder groot zijn.

Kortrijk Kortrijk AA Gent AA Gent wilde achteraf niet dieper ingaan op zijn positie: “Verhalen over een mogelijk ontslag? Ik heb daar nooit iets van gehoord, ook niet van het bestuur. Een team opbouwen gaat niet onmiddellijk, dat kost wat tijd. De laatste weken gaat het ook steeds beter.”

KV Mechelen staat momenteel voorlaatste en ontvangt dinsdag Lokeren, Kortrijk heeft twee puntjes meer en trekt woensdag naar Beveren.

