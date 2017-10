Annemie Struyf: “Seksistische opmerkingen zijn de reden waarom ik niet meer in de jury van ‘De slimste mens’ zit”

“De ongelijkheid tussen mannen en vrouwen is een basisonrecht”, zegt televisiemaakster en journaliste Annemie Struyf in een interview met De Zondag. Ze vertelt er over haar strijd voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Ook vertelt ze waarom ze niet meer in de jury van de Slimste Mens zit. “Heel eerlijk: dát seksisme is meteen ook de reden waarom ik niet meer in de jury wil zitten”, aldus

De Slimste Mens was goed en wel begonnen en het regende seksistische grappen. De vraag is maar of dit nog van deze tijd is. “Ik ben vele jaren jurylid geweest in De Slimste Mens. Heel eerlijk: dát seksisme is meteen ook de reden waarom ik niet meer in de jury wil zitten”, aldus Struyf.

“Ik zeg dat met de glimlach, want ik heb dat al die tijd graag gedaan, maar nu heb ik er geen zin meer in om bijna een uur lang seksistische opmerkingen over mij heen te krijgen. Ik was daar, net zoals vele andere vrouwen, vaak de schietschijf van dat soort grappen. Misschien zou het wel helpen als andere vrouwen ook zouden zeggen: ‘Sorry, ik wil geen schietschijf meer zijn’.”

Is het enkel een probleem bij De Slimste Mens of zijn het alle media? De maatschappij tout court? “De media zijn een weerspiegeling van onze maatschappij. Vroeger zou ik op die vraag onmiddellijk met enkele concrete voorbeelden geantwoord hebben, maar dat doe ik niet meer. Als ik kritiek geef op iemand, dan wordt dat meteen heel persoonlijk terwijl seksisme wijd verspreid zit. Ik krijg zelf ook geregeld kritiek op mijn leeftijd. Het is toch niet omdat je 50-plusser bent, dat je niet meer in de media zou kunnen werken?”

