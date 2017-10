In deze luxueuze iglo's slaap je onder het prachtige noorderlicht

Ooit in je leven eens het noorderlicht zien, staat ongetwijfeld op de bucketlist van heel wat reis- en natuurfanaten en in Lapland kun je dat natuurfenomeen optimaal beleven. Wie eens letterlijk onder het spektakel wil slapen, kan er bijvoorbeeld zelfs terecht in een van de doorzichtige iglo's van Levin Iglut die je een prachtig zicht op de hemel bieden.

Nu de winter weer voor de deur staat, is voor liefhebbers de tijd aangebroken om naar de sneeuw te trekken. In het Finse Lapland zie je op zo'n vijftien minuten rijden van de Kittilä-luchthaven iglo's opduiken in het landschap. Het gaat om de vakantiebestemming Levin Iglut waar je de nacht kunt doorbrengen in een van de 24 bijzondere logementen. Het zijn namelijk moderne iglo's die volledig zijn opgetrokken uit glas en heel wat comfort bieden.

Ze zijn doorzichtig omdat je op die plaats in de wereld volop kunt genieten van het prachtige noordelicht of poollicht. En als er die dag geen noorderlicht is, dan heb je nog altijd een mooi zicht op de sterrenhemel.

Alleen hangt aan al dat moois natuurlijk een stevig prijskaartje, want je betaalt al snel tussen de 300 en 400 euro per nacht voor een dergelijke iglo. De natuurpracht krijg je er wel gratis en voor niets bij.

Een bericht gedeeld door Golden Crown - Levin Iglut (@leviniglut) op 12 Okt 2017 om 10:29 PDT

Een bericht gedeeld door Golden Crown - Levin Iglut (@leviniglut) op 8 Sep 2017 om 4:51 PDT

Een bericht gedeeld door Golden Crown - Levin Iglut (@leviniglut) op 11 Jun 2017 om 8:45 PDT