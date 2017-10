Nederlandse amateurvoetballer bezorgt zijn ploeg eerste zege met waanzinnige wereldgoal

De naam Koen Bosma doet hoogstwaarschijnlijk nog geen belletje rinkelen. Niet onlogisch, want de Nederlander speelt in eigen land in de Tweede Divisie (het derde niveau in Nederland en de hoogste amateurreeks, nvdr.) AFC Amsterdam. De hoofdstedelingen namen het dit weekend op tegen IJsselmeervogels. Bosma zorgde voor de drie punten met een absolute wereldgoel. Hij zag de doelman ver uit zijn goal staan en knalde vanop de middenlijn raak. Voor AFC was het de eerste zege van het seizoen overigens, het staat voorlaatste. IJsselmeervogels zakt naar de zesde plaats en kon al vijf wedstrijden op rij niet winnen.