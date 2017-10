Haribo-gummibeertjes zijn niet zo onschuldig als ze lijken

Overal ter wereld zie je de Haribo-snoepjes naar je lonken in de winkelrekken, maar achter die lekkernijen blijkt nu een duister verhaal schuil te gaan. Een Duitse documentaire bracht namelijk aan het licht dat de gummibeertjes worden gemaakt van enkele ingrediënten die op een niet zo koosjere wijze worden verkregen. Zo zou er onder meer sprake zijn van moderne slavernij en dierenmishandeling.

In de 45 minuten durende documentaire 'Der Haribo-Check' die op de Duitse zender ARD werd uitgezonden, wordt ingezoomd op hoe de gummibeertjes van Haribo worden gemaakt. Die snoepjes worden wereldwijd verkocht en zijn het iconische product bij uitstek van de Duitse multinational. Alleen lijkt het er achter de schermen toch wat anders aantoe te gaan.

De gummibeertjes worden namelijk bewerkt met carnaubawas zodat ze hun glans krijgen en niet aan elkaar beginnen te plakken. Die was wordt geoogst in Brazilië en uit de documentaire blijkt dat de arbeiders er niet al te best worden behandeld en vaak in erbarmelijke omstandigheden tewerkgesteld worden. Zo verdienen ze maar om en bij de 10 euro per dag voor hun zware werk, hebben ze geen toegang tot sanitair en moeten ze vaak buiten slapen. De term moderne slavernij duikt dan ook op.

Open wonden

En dat zijn niet de enige die slecht worden behandeld. De onderzoeksjournalisten gingen ook undercover een kijkje nemen bij Gelita, dat is de grootste leverancier van Haribo voor gelatine, dat van varkens wordt gemaakt. De diertjes blijken er vaak opgesloten in erbarmelijke omstandigheden waarbij ze de hele tijd in hun eigen uitwerpselen zitten en vaak last hebben van infecties en open wonden.

Haribo heeft in een officieel statement al laten weten dat ze niets afwisten van de wantoestanden. "We zijn op de hoogte van de ernstige aanklachten die geuit zijn en zullen snel een onderzoek starten. Ons productieproces is van het grootste belang voor ons en we vragen al onze leveranciers om de meest strikte sociale en ethische standaarden toe te passen. We hebben die standaarden altijd als onvoorwaardelijk en niet-onderhandelbaar beschouwd."