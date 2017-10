Groot kinderpornonetwerk opgerold: 108 verdachten opgepakt na grote operatie in Brazilië

De Braziliaanse politie heeft 108 verdachten opgepakt in mogelijk de grootste anti-pedofilie-operatie ooit in Zuid-Amerika. De arrestaties volgden na onderzoek dat een half jaar in beslag nam. Bij de verdachten zitten gepensioneerde agenten, ambtenaren en ook hooggeplaatsten bij het Braziliaanse jeugdvoetbal, aldus Torquato Jardim, de Braziliaanse minister van Justitie.

Volgens de minister zouden alle verdachten uitmaken van een groot pedofielennetwerk dat kinderporno uitwisselt over het dark web. De arrestaties volgden na een onderzoek dat ruim een half jaar in beslag nam. De Braziliaanse politie kreeg hierbij hulp van Europese en Amerikaanse speurders. Voorts troffen de speurders 150.000 video’s en afbeeldingen, op verschillende computers en buitenlandse servers.

“Ze stockeren hun illegale, criminele foto’s op de computer van iemand anders, ergens anders in het land of zelfs in het buitenland. Vaak weet de eigenaar niet wat voor content ze hosten”, aldus nog de minister.

Buiten het ruilen van kinderpornografisch materiaal zou het netwerk ook zelf kinderporno geproduceerd hebben. Sommige van de leden zouden hun eigen kinderen misbruikt hebben.

Het is echter nog niet duidelijk of het netwerk volledig onafhankelijk werkte. Mogelijk is het deel van een groter