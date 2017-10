“Batman to the rescue”: Batshuayi redt vel van coach en krijgt lof in Engelse pers

Michy Batshuayi heeft zijn bijnaam zaterdag alle eer aangedaan. De Rode Duivel viel bij Chelsea in bij een 1-2 achterstand tegen Watford. Batshuayi trok de scheve situatie met twee doelpunten recht en The Blues wonnen nog met 4-2. Met zijn goals redde de aanvaller het vel van trainer Antonio Conte. De Engelse pers is alvast lyrisch.

“Batman to the rescue”, klinkt het bij The Sun. Ook The Mail on Sunday weet het zeker: “Batshuayi redt het vel van de geplaagde Conte, al blijft die zich op glad ijs begeven door het Chelsea-bestuur te bekritiseren.

Eerder waren er al geruchten in de Engelse pers dat de spelers het zoude gehad hebben met de trainingen van Conte, die te zwaar zouden zijn.