Club Brugge-Antwerp was naast het veld de meest beladen wedstrijd in jaren. Meer dan 800 politieagenten werden ingezet om de twee rivaliserende supportersclans uit elkaar te houden. De Antwerp-supporters moesten voor de partij langs een indrukwekkende politiecolonne passeren. Voorlopig verloopt alles rustig, er heerst een geweldige Engelse voetbalsfeer in het Jan Breydelstadion.