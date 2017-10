Auch! Ronald Vargas loopt horrorblessure op in Australië

Ronald Vargas trok in september naar Australië, waar hij een contract tekende bij Newcastle Jets. De Venezolaanse ex-speler van Club Brugge en Anderlecht speelde zondag zijn derde partij voor zijn nieuwe werkgever. Die liep echter af met een ongelooflijke sisser.

Iets voor het uur gaat Vargas in duel. Dat lijkt in eerste instantie geen al te zwaar duel, maar pas later wordt de ernst van de situatie duidelijk. In de herhaling is te zien hoe de linkervoet van de Venezolaan in de grasmat blijft steken en een onnatuurlijke beweging maakt. Het is wachten op het definitieve verdict, maar het ziet er niet goed uit voor de 30-jarige Vargas.

Newcastle Jets won de partij tegen Brisbane met 2-0.