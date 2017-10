Fans Beerschot Wilrijk komen terug op incident met ‘Leuvense spion’: “Loerders, ladyboys”

De fans van Beerschot Wilrijk waren het incident met de ‘Leuvense spion’ nog niet vergeten zondag in de topper tegen OH Leuven. ‘Loerders?’ stond er onder meer te lezen op een groot spandoek.

De vrijdagochtendtraining van Beerschot Wilrijk werd stiekem gefilmd door iemand ‘uit de entourage van de tegenstander’. Toen de man herkend werd door de masseur van de Antwerpenaars - hij werkte in het verleden bij OHL - probeerde de ‘dader’ zijn ipad en smartphone weg te moffelen, maar nadien gaf hij wel toe dat hij onder meer een onderling trainingspartijtje had opgenomen. Coach Marc Brys was duidelijk not amused en tilde behoorlijk zwaar aan het incident: “Wat zijn dat nu voor manieren? Zonder toestemming beelden maken van onze training. Dat vind ik er serieus over gaan.” (lees meer).

Dat vonden ook de fans van Beerschot Wilrijk en dat maakten ze tijdens de match duidelijk met bovenstaand spandoek. “Wij: Kielse ratten! Zij? Oud-Heverlee. Loerders? Ladyboys.” Dat laatste is een verwijzing naar de Thaise eigenaars van de club uit Leuven.