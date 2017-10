Nainggolan wint met kleinste verschil na heerlijke vrije trap, Milan kan opnieuw niet winnen

Radja Naingolan heeft met AS Roma met het kleinste verschil gewonnen van Torino. Een doelpunt van Aleksandar Kolarov in de 69ste minuut volstond voor de drie punten in Turijn. Bij AC Milan zitten ze dan weer stilaan met de handen in het haar. De Milanezen speelden 0-0 gelijk tegen Genoa en konden voor de vierde match op rij niet winnen.

Eerst naar Turijn waar AS Roma op zoek ging naar de smaak van de zege na hun nederlaag van afgelopen weekend tegen Napoli. De Romeinen speelden dominant en zouden de drie punten ook grijpen. Maar voor het verlossende doelpunt was het wel wachten tot de 69ste minuut. Kolarov nam de rol van verlosser op met een heerlijke vrije trap in de kruising.

Overwinning voor AS Roma dus en daar zit AC Milan ondertussen al vier matchen op te wachten. Na nederlagen tegen respectievelijk Sampdoria, Roma en Inter geraakte de Rossoneri ook niet voorbij Genoa. In het eigen San Siro viel Milan na 25 minuten met tien na rood voor Bonucci en met een man minder bleven ze steken op een 0-0 gelijkspel.