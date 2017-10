‘Man met shotgun gijzelt personen in Brits bowlingcentrum’, politie massaal ter plaatse

De politie van het Britse graafschap Warwickshire is uitgerukt voor “een incident” in het plaatsje Nuneaton. Verschillende Britse media melden dat het gaat om een man met een shotgun die andere personen heeft gegijzeld in een bowlingcentrum.

“Agenten zijn momenteel bezig met incident bij Bermuda Park, Nuneaton”, schrijft de politie op Twitter. Mensen worden verzocht de omgevingen te mijden.

Officers are currently dealing with an ongoing incident at Bermuda Park, #Nuneaton. Please avoid the area. — Warwickshire Police (@warkspolice) 22 oktober 2017

Een ooggetuige meldt aan The Sun dat een man met een shotgun mensen gegijzeld zou houden in het bowlingcentrum dat daar ligt. Dat is echter nog niet officieel bevestigd. Op beelden op sociale media is te zien dat de politie massaal ter plaatse is. Ook zijn er meerdere ambulances aanwezig.

De aangrenzende bioscoop en fitness zijn door de politie afgesloten. Aanwezigen mogen niet naar buiten. “Ik zit vast in de bioscoop. Zijn we veilig? Hoe lang duurt de lockdown?”, vraagt iemand aan de politie van Warwickshire op Twitter.

Nuneaton ligt in de buurt van Birmingham en zo’n 150 kilometer van Londen.