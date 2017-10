Ronald Koeman krijgt het wel erg benauwd na zware thuisnederlaag tegen Arsenal

De kans dat Ronald Koeman nog lang trainer zal zijn van Everton lijken steeds kleiner te worden. De thuismatch tegen het wisselvallige Arsenal leek ideaal om weer voor ademruimte te zorgen, maar The Gunners sloegen genadeloos toe: 2-5.

Nochtans bracht Wayne Rooney de thuisploeg na twaalf minuten op voorsprong met een knappe goal. Maar Arsenal was veruit de beste ploeg en hield schietoefeningen in Goodison Park. Enkel Montreal trof voor de rust raak voor de gelijkmaker.

Na de pauze gingen de bezoekers door op het aanvallende elan en begaf de blauw verdedingslinie volledig ondder de Londense druk. Mesut Özil bracht Arsenal op voorsprong en na tweede gele kaart voor Gueye was er echt geen houden meer aan. Lacazette en Ramsey diepten de voorsprong uit tot 1-4. Pas in de extra tijd kon Everton via Niasse nog tegenscoren. Alexis Sanchez legde uiteindelijk de zware 2-5 cijfers vast.

In negen matchen verloren de Toffees zo al voor de vijfde keer onder Koeman. Met acht punten staat Everton zo op een erg druilerige achttiende plek in de Premier League. De helling waar de job van de Nederlandse coach op staat te balanceren, wordt dus nog een stuk steiler.