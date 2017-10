Guangzhou Evergrande verzekert zich van zevende titel op rij in Chinese Super League

Guangzhou Evergrande heeft zich zondag verzekerd van zijn zevende titel op rij in de Super League, het Chinese kampioenschap, na een ruime thuisoverwinning tegen Guizhou Zhicheng (5-1).

De overwinning onderstreept de overmacht van Evergrande als één van de beste Chinese ploegen. Grootste rivaal Shanghai SIPG versloeg Evergrande nog in de kwartfinale van de Aziatische Champions League.

Dit seizoen blijft SIPG op ruime afstand van Evergrande in de stand. De kloof bedraagt op twee matchen van het einde negen punten. De troepen van Luiz Felipe Scolari namen al snel het heft in handen met twee doelpunten in drie minuten. Aan de rust stond het 2-1. Na de rust diepte de kersverse landskampioen de kloof uit met drie doelpunten, tot de 5-1 eindstand op het bord stond.

De ploeg van onze landgenoot Axel Witsel, Tianjin Quanjian, staat vierde in de stand, op zestien punten van Evergrande.