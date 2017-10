Franse eersteklasser Metz zet trainer op straat

Metz heeft zijn trainer Philippe Hinschberger aan de deur gezet. Dat heeft de Franse club zondag bekendgemaakt. De 57-jarige Fransman moet opkrassen na een barslechte competitiestart.

Metz behaalde uit de eerste tien wedstrijden slechts drie punten en staat in de Ligue 1 op de twintigste en laatste plek. Assistent-trainer José Pinot neemt de taken als hoofdcoach voorlopig over. Hinschberger is de eerste coach die dit seizoen in de Franse hoogste klasse aan de deur wordt gezet.

Hinschberger stond sinds december 2015 aan het hoofd van het team dat toen in de Ligue 2 uitkwam. Hij verving op dat ogenblik de ontslagen José Riga.