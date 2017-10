Van droom naar nachtmerrie: Italiaanse ploeg promoveert voor het eerst naar Serie A, maar boekt slechtste competitiestart in 66 jaar in Italië

Benevento verloor zondag van Fiorentina met 0-3, waardoor de promovendus na negen speeldagen nog altijd zonder punten troosteloos laatste staat in de Serie A: ongezien in de geschiedenis van het Italiaanse kampioenschap.

Tot zondag deelde Benevento het trieste record met Venetië, dat zijn eerste acht matchen verloor tijdens het seizoen 1949-1950.

Benevento, een stadje van zo’n 60.000 inwoners, 90 kilometer ten noordoosten van Napels, promoveerde vorig seizoen voor de allereerste keer in de geschiedenis naar de Serie A. Het is vooralsnog geen geslaagde passage. Het team scoorde in negen matchen slechts twee doelpunten en incasseerde er 22.