Mario Mandzukic toont zich op z’n kleinst en pakt twee gele kaarten in drie seconden tijd

Mario Mandzukic pakt twee maal geel in amper drie seconden tijd en Juventus moet met z'n tienen verder. ?? Correcte beslissing? ?? pic.twitter.com/vQmAN6x919

In de competitiewedstrijd tussen Udinese en Juventus heeft Mario Mandzukic zich bij een 1-2 stand van zijn kleinste kant laten zien. De Kroatische topspits kreeg na een opstootje een gele kaart, maar ging dan iets te uitbundig verhaal halen bij de ref. En die trok drie seconden na de eerste prompt de tweede gele kaart voor Mandzukic. Na de frats profiteerde Udinese door met een man meer gelijk te maken. Maar gelukkig voor Mandzukic won de Oude Dame uiteindelijk nog ruim met liefst 2-6.

Het in Italië ongenaakbare Juventus beleefden niet de beste tweeweekse in de Serie A met een gelijkspel tegen Atalanta en een thuisnederlaag tegen Lazio. En ook op het veld van Udinese begon de Oude Dame als een bejaardenploeg en trof Stipe Perica al na acht minuten raak voor de thuisploeg.

Na amper acht minuten maakt Perica er 1-0 van! ?? Een dramatisch wedstrijdbegin voor Juventus. ?? #UdineseJuve pic.twitter.com/mzamc2sEAz — Eleven Sports BE (@ElevenBE_nl) 22 oktober 2017

Maar de tegentreffer zette een ware verjongingskuur in gang bij de bezoekers en via een owngoal van Samir en een doelpunt van Khedira boog Juventus de achterstand al voor het half uur om in een voorsprong. Maar dan liet Mandzukic zich opvallen met twee gele kaarten op amper drie seconden tijd en moest de nummer drie van de Serie A nog driekwart match verder met tien.

'Erop en erover', dachten ze bij Juventus. ?? Sami Khedira maakt er 1-2 van met een knap kopbaldoelpunt! ?? #UdineseJuve pic.twitter.com/DBwmVxiagc — Eleven Sports BE (@ElevenBE_nl) 22 oktober 2017

En daarvan profiteerde Udinese optimaal. Drie minuten na het begin van de tweede helft bracht Danilo zijn ploeg weer langszij. Erop en erover? Helemaal niet, want pas dan schoot Juventus volledig in gang. Rugani bracht Juve weer op voorsprong en met twee extra doelpunten vervolledigde Khedira zijn hattrick. Uiteindelijk legde Pjanic in de 90ste minuut de ruime 2-6 zege vast. Mario Mandzukic haalt opgelucht adem.