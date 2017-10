Genk-coach Stuivenberg blijft druk voelen ondanks zege, Vanhaezebrouck zag “te veel onrust”

Racing Genk heeft zondagavond drie gouden punten gepakt op het veld van Anderlecht. Een grote opsteker voor Albert Stuivenberg, wiens job als Genk-coach de laatste weken danig onder druk kwam door de mindere resultaten. “Zij scoorden niet en wij wel”, glunderde hij achteraf. In het Anderlecht-kamp zuchtte Hein Vanhaezebrouck na zijn eerste competitienederlaag met paars-wit. “Vanavond moeten we snel proberen te verteren.”

Beginnen doen we in het winnende kamp. Albert Stuivenberg voelde het de afgelopen weken warm worden onder de voeten, maar vindt nu verkoeling met een deugddoende overwinning op het veld van Anderlecht. “Nochtans komen we goed weg vlak na de rust”, concludeerde de Nederlander. “In de eerste helft zijn we nooit in de problemen gekomen, maar na de pauze kan Anderlecht normaal scoren, maar ze doen het niet. Even later maken wij het doelpunt wél en geeft ons dat een mooie uitgangspositie. Nadien vergeten we de bal in het team te houden en de match rustig uit te spelen. Anderlecht hield ons de hele tweede helft onder druk.”

Maar de Genkse verdedigingslinie hield tegen de paars-witte aanvalsgolven. De redding voor de trainerspositie van Stuivenberg? “De drie punten doen plezier”, zegt hij. “Ik ben blij voor iedereen bij Genk dat we de overwinning kunnen pakken. En extra blij omdat we dat doen op Anderlecht. En de druk? Die voel ik altijd. Voor elke wedstrijd is er druk en die leg ik mezelf ook op. Ik ga altijd voor de winst en als dat niet lukt, is dat teleurstellend.”

Hein Vanhaezebrouck: “Te veel onrust”

Hein Vanhaezebrouck incasseerde tegen Genk zijn eerste nederlaag als Anderlecht-coach. “Het was een moeilijke partij met heel wat tactisch schuifwerk langs beide kanten”, analyseerde hij de match. “Niemand had overwicht en ook beide keepers hebben amper een bal moeten pakken. En in zo’n matchen weet je: wie als eerste scoort, heeft een grote kans op de zege.”

En dat doelpunt viel uiteindelijk in het eigen doel. “We komen goed uit de kleedkamer, maar we scoren niet. Ook niet vanop twee meter. Ik weet niet wat er allemaal gebeurde daar, maar die bal moest altijd tegen de netten vliegen. Met die gelijkmaker konden we misschien nog doorstomen naar de overwinning.”

Vanhaezebrouck probeerde dan maar een goal te forceren door in te zetten op de kopbalsterkte van Anderlecht. “Voorin waren we in de lucht sterker dan Genk, maar onze voorzetten waren te slecht. Nochtans werden er veel ballen voor doel gegooid, maar die kwamen nooit aan.”

Dus zit er voor de Anderlecht-coach niets anders op dan te focussen op woensdagavond wanneer paars-wit Zulte Waregem bekampt. “Vandaag heb ik te veel onrust gezien. We wilden te snel dat doelpunt en we moeten leren rustig te blijven. Maar ik heb veel goede dingen gezien. Jammer dus dat het resultaat 0-1 is. Deze nederlaag moeten we nu verteren. En liefst zo snel mogelijk.”