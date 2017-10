Ja, KV Oostende is nu echt degradatiekandidaat: spelers beginnen stilaan te rekenen

Er maakte eigenlijk maar één ploeg aanspraak op de overwinning op Stayen zaterdagavond, en het was KV Oostende. Maar werkelijk alles zit tegenwoordig tegen bij KVO. Een goal in de 88ste minuut van Legear deed de rode lantaarn van Coucke en co. nog iets feller branden. De komende week wordt levensbelangrijk. “Vier op zes halen is nu een must”, klinkt het bij de spelers.