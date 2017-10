Tottenham-Belgen krijgen bezoek Maradona en Koby Bryant

Hoog bezoek voor Tottenham in Wembley deze namiddag. Niemand minder dan Diego Maradona zat met een Spurs-sjaal op de tribune voor het duel tegen Liverpool. En na afloop werden de spelers in de kleedkamer verrast door Kobe Bryant, basketballegende van de LA Lakers.

“Ik heb geen selfie met hem kunnen maken maar we hebben wel met de ploeg geposeerd voor een foto”, zei Toby Alderweireld die uitgerekend vandaag zijn 100ste match voor Tottenham speelde. “Sinds ik in Engeland woon volg ik de Amerikaanse sporten meer dan in België. Het is best leuk zulke grote namen te ontmoeten. We trekken blijkbaar grote namen aan nu we in Wembley spelen. Ik hoorde ook dat Maradona er was maar spijtig genoeg heb ik hem niet gezien.”

Pluisje kreeg tijdens de rust een Tottenham-shirt met het nummer tien aangeboden. Een nummer dat bij Spurs toebehoort aan Harry Kane, vandaag alweer goed voor twee goals in de 4-1-zege tegen Liverpool.