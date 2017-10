Björn Engels grote held bij Olympiakos met winning goal in Griekse topper tegen leider PAOK

Björn Engels heeft zich bij Olympiakos tot grote matchwinnaar gekroond in de topper tegen de Griekse competitieleider PAOK Saloniki. De ex-verdediger van Club Brugge stond voor het eerst na een schorsing van twee speeldagen aan de aftrap van een competitiematch en scoorde in de 51ste minuut het enige doelpunt van de match.

Engels stond in de 51ste minuut op de juiste plek om na een vrije trap zijn tweede doelpunt in Griekse loondienst tegen de netten te tikken. Door de zege stijgt de ploeg van ook nog Silvo Proto, Vadis Odjidja en Guillaume Gillet naar de derde plek in het klassement tot op één punt van leider PAOK.