17-jarige verwondt verschillende mensen met bijl in Zwitserland

Een zeventienjarige heeft zondagavond in het oosten van Zwitserland verschillende mensen met een bijl aangevallen en verwond.

Dat bericht nieuwsagentschap ATS.

De jongeman had eerst in het centrum van Flums, in het kanton Sankt Gallen, verschillende personen aangevallen. Hij wou nadien met een gestolen auto vluchten. Na een ongeval zette de jongeman zijn vlucht te voet voort en viel hij in een tankstation verschillende klanten aan. De politie schoot hem daar neer en arresteerde hem.

Over het motief van de zeventienjarige en het precieze aantal gewonden is niets bekend. Aanwijzingen dat het om een terreurdaad gaat, zijn er niet, klinkt het.