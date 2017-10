“Ploegmaats zijn eigengereide gedrag van Carrasco beu”

Geen Yannick Carrasco in de selectie bij Atletico Madrid gisteren. Opvallend, vooral na zijn ophefmakende vervanging vorige woensdag in de Champions League. Toen de Rode Duivel toen na 71 minuten naar de kant moest, was dat zeer tegen zijn zin. Maar het stond op dat moment 0-0 in Qarabag-Atletico en dus werd Carrasco door een ploegmaat aangemaand om snel naar de kant te gaan. Wat hij niet deed, een houding die hem niet in dank werd afgenomen door de fans.

Volgens de Spaanse media AS en Marca hebben belangrijke spelers in de kleedkamer van Atletico het stilaan gehad met het eigengereide gedrag van de Belg. Een paar weken geleden, na de match op Leganes, zou Carrasco het aan de stok hebben gekregen met aanvoerder Gabi.

Trainer Diego Simeone had eind vorige week een gesprek met de Rode Duivel, maar hij probeerde het brandje te blussen door te stellen dat zijn ontgoocheling “normaal” is. Dat Carrasco uitgerekend na die wissel out is met een knieblessure, lijkt wel heel toevallig. Navraag leert niettemin dat Carrasco wel degelijk sukkelt met pijn in de knie. Al maanden zelfs en in die mate dat de pijn hem van zijn beste niveau houdt.