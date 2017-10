Spookrijden in de cross: Van Aert zelf en Van der Poel vinden het gevaarlijk maar het is perfect reglementair

Wanneer je op vakantie vertrekt en je je plots afvraagt of je het strijkijzer wel hebt afgezet... ???? @WoutvanAert pic.twitter.com/phBqvvrGlu

“De officials riepen nog dat ik moest opletten, maar toch schrok ik mij de pleuris”, aldus Lars van der Haar. De tweede van Koksijde kwam in de materiaalpost een spooklopende Wout van Aert tegen. Van Aert reed lek tijdens de passage in de materiaalpost en volgens het reglement mag je zolang je in die zone rijdt, nog teruglopen naar de ingang van de materiaalpost.

“Ik had in Iowa hetzelfde voor. Achteraf zegden ze mij dat ik nog mocht terugkeren zolang je naast de post rijdt. Dat deed ik dus. Het is perfect reglementair, maar ik vind het gevaarlijk”, zegt Van Aert.

Dat vindt ook Mathieu van der Poel: “In Tabor hebben ze zo mijn ploegmaat Wals­leben eens ondersteboven gereden.”