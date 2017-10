CLUBNIEUWS. De miraculeuze genezing van Denswil en het doelmannenprobleem van Dury

Surpise van de chef: Stefano Denswil stond zondag plots tóch aan de aftrap in Club Brugge-Antwerp. En een fiks ontgoochelde Zulte Waregem-coach Francky Dury gaf voor het eerst toe dat hij een doelmannenprobleem heeft. Uw dagelijkse portie clubnieuws!

Denswil plots genezen: “Dokter zei volgende week, maar ik bekeek het dag per dag”

Vrijdag zei-coach Leko nog dat het “heel moeilijk zou worden omte laten spelen”, gisteren stond de Nederlander doodleuk aan de aftrap tegen Antwerp. En hij leverde een prima wedstrijd af. Van de enkelblessure die hij opliep tegen Oostende en die hem een halve week van het trainingsveld hield, was plots geen sprake meer. Een miraculeuze genezing? Volgens Denswil niet. “De dokter vertelde me deze week dat ik pas volgende week kon spelen, maar ik wou het dag per dag bekijken”, aldus de verdediger. “Ik voelde me vandaag goed om te spelen. Ik ging tijdens de wedstrijd wel weer eventjes over mijn enkel, maar zonder erg.

Dury: “Nooit meegemaakt”

”. Dramatische match. Nooit meegemaakt. Het is lang geleden dat ik zo ontgoocheld was.”-coachkreeg de flaters van zijn verdediging tegen Waasland-Beveren maar niet doorgeslikt. En niet eens alleen maar de gruwelijke flaters vanen vooral.“De manier waarop de eerste twee goals vielen... Ofwel heb ik het niet goed uitgelegd, ofwel waren ze niet geconcentreerd.”

Dury stak niet (langer) weg dat hij achterin problemen heeft. “Een doelmannenprobleem, ja. Maar mijn beide andere keepers zijn niet fit. En de verdediging kan blijkbaar de focus niet houden. Een verklaring zie ik niet. Oplossingen voorlopig ook niet. Maar 0 op 9, dat is lang geleden.”

Ook Timothy Derijck ging mee ten onder, maar zijn knie baart nog meer zorgen. “Ik zat voor de wedstrijd maar aan 50 procent van mijn kunnen. Drie keer al nam ik de zwaarste medicatie om niets te voelen. Ik kan er met moeite op staan”, aldus Derijck die onzeker is voor de verplaatsing op woensdag naar Anderlecht. “Het gaat van kwaad naar erger. Ik weet niet wat het is. Ik hoop morgen of dinsdag meer duidelijkheid te hebben.” Het gaat om dezelfde knie waaraan Derijck vorig seizoen is geopereerd. Toen was hij een zestal weken buiten strijd.