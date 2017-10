Waar is de videoref (en de reviewcommissie) als je hem nodig hebt?

Niet dat Anderlecht of Genk globaal bekeken speciaal werd bevoordeeld, maar we vroegen het ons af: waar is de videoref als je hem nodig hebt? Dit weekend zat de Video Assistant Referee (VAR) in Brugge, maar voor de bokswedstrijd aldaar had scheidsrechter Lawrence Visser geen hulp nodig. Zaterdag stond het busje in Sint-Truiden voor de wedstrijd tegen KV Oostende, maar ook daar werd het scherm niet geraadpleegd. Het had ook in Anderlecht moeten staan. En op alle andere velden.