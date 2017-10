Achterstand Anderlecht op Club Brugge nog nooit zo groot sinds invoering play-offs: “Veel druk op onderlinge duels”

RC Genk smeerde Hein Vanhaezebrouck gisteren al zijn eerste competitienederlaag aan als Anderlecht-coach. Daardoor bedraagt de kloof tussen paars-wit en leider Club Brugge nu al 12 punten. Dat gebeurde nog nooit sinds de invoering van het play-offsysteem in 2009. De inhaalrace zal niet eenvoudig zijn.

Na speeldag 5 zette Club Brugge al op zijn eigen website:. De Brugse webmaster mag weer aan de slag, want na 11 speeldagen is de kloof nog historischer. “Staan ze 12 punten voor?”, grijnsde Kara. “Zoveel te beter voor hen. Ik pin me niet vast op Club.” Het is voor de Brusselaars vooral belangrijk redenen te vinden voor deze tweede thuisnederlaag, want Hein Vanhaezebrouck kan – voorlopig – niet elke week toveren.

Europese vermoeidheid

Anderlecht had zware benen na PSG en het moest deze zomer slikken toen titelpretendenten als Club en AA Gent meteen uit Europa werden geknikkerd. Club baalt dan wel zonder Europees voetbal, maar in de Jupiler Pro League kan het een voordeel zijn.

“Met ons drukke programma kunnen we ook een beroep doen op frissere jongens”, stelde Frank Boeckx. “Maar dat beslist de coach.” Vanhaezebrouck riep dat niet in als excuus. “Als je ziet hoeveel ballen Kums en Trebel recupereerden. De ploeg was goed.”

Het is wel een feit dat Hein al drie matchen na elkaar met de tien zelfde veldspelers begint en dat er op jongens als Stanciu, Chipciu en Beric – mannen van Weiler – weinig beroep wordt gedaan.

Te weinig creativiteit

De beste man was opnieuw Adrien Trebel, the red hot chili pepper van Anderlecht. De Fransman was vooral vinnig in de duels, maar omdat Hanni weer ongelukkig was in zijn acties en Onyekuru zich vaak te egoïstisch gedroeg, miste paars-wit creativiteit en finesse. Ook Kums was minder. “De euforie van de goeie helften tegen Mechelen en PSG speelde ook mee”, wist Hein nog. “Het liep toen soms zo goed dat we nu overhaastig werden. Passes werden getrapt terwijl spelers niet in balans waren en misten dan richting. We liepen soms uit positie. Ik probeerde nog een gelijkspel te behalen met enkele verschuivingen en meer kopkracht, maar wat ben je met twee torens als geen één voorzet aankomt? Onyekuru trok ik ook naar rechts omdat daar meer ruimte lag, maar als Henry niet snapt dat hij op de flank speelt en ook centraal gaat lopen, tja...”

Geen echte killer

De beste afwerker blijft Onyekuru, maar die ging nu vaak voor eigen succes. Teodor­czyk, die zwoegt maar vaak monddood is voor de goal, blijft ook een probleem. Vooral als Harbaoui en Beric geen volwaardige alternatieven blijken. “Als iedereen zijn taak doet en we alles rustig uitspelen, komen we wel tot kansen”, klonk het nog bij de coach. “Die ene keer dat we het perfect uitspelen, trapt Onyekuru op de paal. Het hadden ook drie punten voor ons kunnen zijn, want dit was zo’n wedstrijd waarin je voelde dat de eerste die scoorde ook zou winnen.”

Misschien eens overwegen om Onyekuru als tweede spits uit te spelen in plaats van op de flanken? Het verdedigen was gisteren toch niet aan hem besteed.

Code geen geheim

Genk vond ook een goed antwoord op de code van Hein. Anderlecht wilde opbouwen van achteruit, maar drie spitsen zetten de driemansdefensie constant onder druk. Genk wilde ook de bal. “Ach, na enkele weken kan het systeem ook niet helemaal op punt staan”, besloot Boeckx. “Het wordt beter, maar de beslissende passes, looplijnen en acties moeten dan wel juist zijn.”

Inhaalrace

Dus telt Club nu 12 punten voor. Zelfs met een halvering is dat al veel. “De kloof wordt wel erg groot”, eindigde Vanhaezebrouck. “Het betekent dat we woensdag tegen Zulte Waregem tot elke prijs moeten winnen en het legt veel druk op onze eigen duels tegen Club Brugge.”

Toch moet Hein niet wanhopen. In het seizoen 2007-2008 – vóór de invoering van de play-offs – telde Anderlecht na 19 speeldagen 13 punten achterstand op Club. Na 34 speeldagen was Standard kampioen, Anderlecht tweede en Club derde. Het gat werd toen dus nog dichtgereden zonder puntenhalvering.