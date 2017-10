KV Mechelen ontslaat coach Yannick Ferrera

KV Mechelen zette maandagochtend de samenwerking met trainer Yannick Ferrera en assistent-trainer Yann Danielou stop. “We betreuren dat we dit moeten doen, maar na de wedstrijd in Eupen vonden we dat het “op” was tussen trainer en spelers”, aldus voorzitter Johan Timmermans op de website.

Uitgerekend in de match waarin verliezen geen optie was, leed KV Mechelen zijn zwaarste nederlaag van het seizoen. Na de 4-1 in Eupen zakte Malinwa naar de voorlaatste plaats in de stand en twijfelde het bestuur aan de positie van Yannick Ferrera, op maandag volgde zijn ontslag. Ook assistent-trainer Yann Danielou vertrekt. Morgenavond al is er de thuismatch tegen Lokeren, alwéér een cruciale onderin het klassement...

“We zijn zwaar ontgoocheld in de resultaten. De wedstrijd in Eupen heeft bewezen dat de coach nog onvoldoende impact heeft op de groep om resultaten neer te zetten”, zo duidt voorzitter Johan Timmermans het ontslag. “We hebben vorig seizoen met Yannick Ferrera een ongelofelijke strijd geleverd voor play-off 1, waarvoor we hem ook dankbaar zijn. We betreuren dan ook dat we de samenwerking met Yannick moeten stopzetten. Zoiets zijn we als club niet gewend te doen. Ook de spelers dragen verantwoordelijkheid. Maar er moest ingegrepen worden. We hopen dat de spelers nu hun rug rechten en resultaten neerzetten.”

Opvolger is niet voor meteen

Ondertussen nemen assistent-trainers Tom Caluwé, Sven Swinnen en doelmannentrainer Jugoslav Lazic de trainingen over. “Het is niet de bedoeling om heel snel een nieuwe hoofdtrainer aan te stellen”, zegt Timmermans. “We zullen zien welke kandidaturen ons bereiken en zullen ons niet onder druk laten zetten. Ondertussen nemen Caluwé, Swinnen en Lazic de leiding.”

Timmermans lanceert op de teamwebsite dan ook een ‘oproep voor samenhorigheid en steun’ bij de spelers. “De spelers hebben nu de sleutel in handen om als één blok voor onze club te strijden. Te beginnen nu dinsdag thuis tegen Lokeren. Verder vraag ik alle supporters om het team onvoorwaardelijk te steunen en als 1 man achter de spelers te gaan staan. Onderlinge twisten moeten eruit. We hebben nu samenhorigheid nodig.”

Steeds weer dezelfde fouten

Ferrera bouwde vorig seizoen veel krediet op, want op een haar na bezorgde hij KV een plaats in Play-off 1. Niet voor niks verlengde het bestuur het contract van de 37-jarige Brusselaar tot 2019. Maar dit seizoen wilde het maar niet lukken. Ferrera wou stappen zetten, vooral beter gaan voetballen. Maar als je na elf speeldagen amper één keer kon winnen en acht punten hebt, is er iets mis. Dezelfde fouten komen steeds terug. Kansen werden gemist en vooral te makkelijk weggegeven. Achterin kregen ze geregeld een black-out en klungelden ze erop los. De spelers verzekerden het bestuur vorige week én na de match dat ze achter hun coach staan, maar toonden dat nooit met de voeten...

Ferrera probeerde zaterdag nog wel het positieve te benadrukken, ook in de kleedkamer, en benadrukte zelf niet te willen opgeven. Het bestuur zag het echter anders.