Opmerkelijk: Patrick Vanoppen volgt match Beerschot Wilrijk vanop business seats

Opvallend bezoek op het Kiel zondagmiddag. Patrick Vanoppen, voormalig voorzitter van Beerschot AC, volgde de topper tussen Beerschot Wilrijk en OH Leuven. Vanoppen werd gespot in de Olympic Lounge (Business Lounge).

Het was, voor zover bekend, de eerste keer dat de ex-voorzitter van Beerschot terug op het Kiel verscheen na het faillissement van Beerschot AC in 2013. Vanoppen was toen voor de supporters de grote boeman, omdat hij de schuldenberg niet kon wegwerken en ook niet kon vermijden dat de ploeg haar licentie voor eerste klasse verloor. Enkele leden van de harde kern van Beerschot belaagden ook de woning van Vanoppen in Herent en hingen er spandoeken op.

Waarom Vanoppen plots weer opduikt in het Olympisch Stadion is niet geweten. Er had een groep van twintig personen ingeschreven voor een buffetformule Business Lounge, waaronder Patrick Vanoppen en ex-coach Jacky Mathijssen… De club zelf zat erg verveeld met de situatie en de politiecel liet dan ook niet toe dat hij de wedstrijd vanuit de tribunes mocht volgen om eventuele opstootjes te vermijden. Hij vertrok dan maar tijdig naar huis.

De match eindigde op een 2-2 gelijkspel.