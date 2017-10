Krijgen Hazard en Lukaku een plaatsje in het Wereldelftal van het Jaar?

Met Eden Hazard en Romelu Lukaku maken twee Rode Duivels kans om vanavond te worden opgenomen in de World 11, het Wereldelftal van het Jaar.

De World 11 is een organisatie van FIFPro, de internationale vakbond van professionele voetballers, en de Wereldvoetbalbond FIFA. Vorige maand werden de namen van de 55 genomineerden bekendgemaakt, met daarbij dus Hazard en Lukaku.

Het zijn de voetballers zelf die het elftal (de beste spelers van het seizoen 2016-2017) samenstellen. Meer dan 25.000 spelers uit zo’n 75 landen brachten hun stem. Het team bestaat uit een doelman, vier verdedigers, drie middenvelders en drie aanvallers.

De World 11 wordt bekendgemaakt in het kader van de Best FIFA Football Awards in Londen.

Vorig jaar bestond de winnende formatie uit Manuel Neuer - Dani Alves, Gerard Piqué, Sergio Ramos, Marcelo - Andrés Iniesta, Toni Kroos, Luka Modric - Lionel Messi, Luis Suarez en Cristiano Ronaldo.