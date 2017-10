VIDEO. Schandalig: hooligans duwen autootje van rolstoelgebruiker omver en steken het in brand

Brugge - De zware rellen na de wedstrijd Brugge-Antwerp zondagavond hebben heel wat schade langs de Gistelse steenweg in Sint-Andries veroorzaakt. Het grootste slachtoffer is misschien wel schoenmaker Peter Depover (51). De man is rolstoelgebruiker en verplaatst zich al jaren met een opvallend rood autootje. “Dat is mijn enige vervoersmiddel”, zegt hij.

LEES OOK: Veldslag na Club-Antwerp: Nederlandse hooligans raken zwaarbeveiligde match binnen met gekopieerde tickets

Enkele heethoofden duwden Peters wagentje zondagavond na de wedstrijd tussen Club Brugge en Antwerp omver. Uiteindelijk werd het zelfs in brand gestoken. Het trieste resultaat: het wagentje is onherstelbaar beschadigd. “Het motorblok is helemaal uitgebrand”, zegt Peter. “Het is dan ook helemaal kapot. Een enorme klap voor mij, want ik voel me nu plots wel heel beperkt.”

Amokmakers

Peter was zondagmiddag naar de voetbalwedstrijd van zijn dochter gaan kijken toen zijn andere dochter plots belde. Ze had het over de rellen die bezig waren. Het gesprek was pas afgerond toen zijn overbuurman belde om te zeggen dat zijn wagentje in brand stond. “Ik begrijp het niet. Ik was vroeger ook niet de braafste, maar ik heb nooit moedwillig iemand anders zijn spullen vernield. Dat wagentje was mijn enige mobiliteit. Ik geraakte er makkelijk zelf in en kon m’n rolstoel er in meenemen. Maar dat hebben ze me nu afgenomen.”

Op wie hij precies kwaad moet zijn weet Peter niet goed. “Dit zijn amokmakers die niets met het voetbal te maken hebben. Ik noem het crapuul. We wonen hier al lang, maar zo’n rellen hebben we nog nooit meegemaakt. Er sneuvelde wel al eens een raam en een reclamebord. Dat werd toen telkens vergoed door Club Brugge zelf. Hopelijk kan dat nu ook.”