Bayern München moet Thomas Müller missen in enkele belangrijke wedstrijden

Thomas Müller staat door een hamstringblessure drie weken aan de kant. Dat laat zijn club Bayern München maandag weten.

De Duitse international blesseerde zich zaterdagavond in de competitiematch op het veld van Hamburg (0-1). Hij kwam na de pauze op het veld en tekende voor de assist waaruit Corentin Tolisso in minuut 52 de winnende treffer kon scoren. Bij die actie liep hij echter een kwetsuur op in de hamstring van de rechterdij en moest hij zich laten vervangen.

Op de teamwebsite laat Bayern maandag verstaan dat Müller “ongeveer drie weken” buiten strijd zal zijn. De aanvaller mist daardoor de dubbele confrontatie met RB Leipzig (in de competitie en de beker), de Champions Leaguematch tegen Celtic en de competitietopper tegen Borussia Dortmund. Mogelijk is hij er evenmin bij in de oefeninterlands van midden november tegen Engeland en Frankrijk. In de Champions League is Bayern op 22 november te gast in het Constant Vanden Stockstadion van Anderlecht.