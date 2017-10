Dankzij deze tweet gaan je beha's veel langer mee

Een beha aantrekken is simpel, maar je moet het wel goed doen. En laat de Amerikaanse blogster en activiste Brittany Packnett nu net ontdekt hebben dat veel vrouwen het al heel hun leven verkeerd aanpakken dankzij een driestappenplan in haar nieuwe lingerie. Ze plaatste het etiket met schetsen op Twitter en veel dames reageren verbluft.

Als je een nieuwe beha aantrekt, dan moet je je volgens het etiket van lingeriemerk Third Love aan een driestappenplan houden. Haak het exemplaar dicht op de wijdste stand, til je borsten op tot ze perfect in de cups zitten en trek de behabandjes op de paar maanden aan zodat de beha mooi aansluit. Simpel, maar lang niet iedere vrouw doet het. “Ik ontdekte zopas dat ik mijn beha de voorbije twintig jaar verkeerd droeg”, schrijft Brittany Packnett verbouwereerd bij een tweet van het etiket, die al meer dan 2.500 keer is gedeeld.

.@ThirdLove just told I’ve been putting on my bras wrong for twenty years.



You probably have, too. pic.twitter.com/eHRWVp11OA — Brittany Packnett (@MsPackyetti) 12 oktober 2017

De Amerikaanse nieuwssite The Huffington Post plaatste de tweet als eerste online en kon Ra’el Cohen, hoofdontwerper van het lingeriemerk dat de handleiding maakte, bereiken voor een interview. “De meeste vrouwen met wie ik praat, dragen een te grote beha. Als je een gloednieuw exemplaar moet vasthaken in het middenste of laatste haakje, dan zit het wellicht te ruim.”

I have been doing this all wrong pic.twitter.com/WoLhWYDWnb — Turing Pest (@Krikalitika) 13 oktober 2017

”De stof van een nieuwe beha is op en top elastisch. Als je een model vasthaakt aan het wijdste haakje, dan moet de sluiting goed voelen op je lichaam. Na ongeveer een week, zal je merken dat je beha iets losser zit. Dan kan je de omtrek nog gemiddeld twee keer verkleinen zodat de beha goed blijft zitten. Je haalt zo eigenlijk het maximum uit je lingerie”, klinkt het.

Voor sommige dames is het echter geen makkie om hun beha achteraan op de rug te sluiten, dus draaien ze hun exemplaar met de sluiting aan de voorkant. Dat kan volgens Cohen, al moeten ze er dan wel op letten dat ze de beha vervolgens goed verschuiven zodat het model goed op het lichaam is gecentreerd en de cups, eventueel met beugels, de beste ondersteuning bieden.