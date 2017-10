Het beste van afgelopen weekend in de Proximus League: felle topper en veel goals bij debuut Vercauteren

Elke maandag brengt Sportwereld.be in samenwerking met Proximus11 het beste uit de Proximus League. De twaalfde speeldag stond vooral in het teken van de topper tussen Beerschot Wilrijk en OH Leuven. Die eindigde na een spectaculaire match op een 2-2-gelijkspel. OH Leuven blijft dankzij een beter doelsaldo (van slechts twee doelpunten) leider in de eerste periode, maar met nog twee speeldagen voor de boeg blijft de spanning te snijden. Zaterdag al leed Cercle Brugge bij het debuut van coach Franky Vercauteren een 3-2 nederlaag op het veld van Lierse. Ook Roeselare leed tegen Westerlo (0-0) kostbaar puntenverlies. Maandagavond (20u30) sluiten Union en Tubeke de twaalfde speelronde af in het Koning Boudewijnstadion.