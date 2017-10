Neymar toonde zich van zijn domste kant in Franse Classico: venijnige fout, duw en rode kaart

PSG sleepte dankzij Cavani in de extra tijd een punt uit de brand in Marseille maar het gespreksonderwerp na de Franse Classico was toch alweer Neymar. De Braziliaan toonde zich als doelpuntenmaker bij de 1-1 maar werd ook uitgesloten met twee gele kaarten. Zijn eerste was meer dan terecht, over de tweede was er onenigheid maar slim was het alleszins niet...

PSG, met Meunier in de basis, kwam in Marseille op achterstand door een afstandschot van Gustavo. Nog een kwartier later bracht Neymar de bezoekers op gelijke hoogte: de Braziliaan kwam ingelopen in het strafschopgebied en knalde het leer op aangeven van Rabiot voorbij Mandanda in de verste hoek.

De zaak leek beklonken voor Marseille toen Thauvin er 2-1 van maakte, zeker toen Neymar in het slot in drie minuten tijd twee gele kaarten pakte.

Zijn eerste geel kwam er nadat hij zelf met gestrekt veel te fors inging op een speler die al op de grond lag, de tweede kreeg hij omdat hij zich revancheerde nadat hij tot tweemaal toe flagrant onderuit werd geschoffeld… De Argentijn Lucas Ocampos tikte de nummer 10 langs achter aan, waarna die laatste zich revancheerde en (voor de neus van de scheidsrechter) een duw uitdeelde en Ocampos theatraal ging liggen. De ref besloot om beide heren geel te geven; het tweede geel voor Neymar in drie minuten en dus mocht de sterspeler gaan douchen.

Vlak voor affluiten kon Cavani toch nog een punt uit de brand slepen voor PSG met een vrije trap die via de dwarsligger tegen de netten ging. Na tien speeldagen staat PSG zo nog steeds op kop in de Franse Ligue 1 met 26 punten, Monaco volgt op vier punten. Olympique Marseille staat vijfde met 18 punten.

LEES OOK: Cavani redt PSG van eerste nederlaag met heerlijke vrije trap in slotseconde