Everton zet trainer Koeman aan de deur

Ronald Koeman is niet langer de trainer van Everton. De club uit Liverpool zette de Nederlandse coach maandag aan de deur. Het ontslag van Koeman hing al een tijdje in de lucht. In negen matchen verloren de Toffees dit seizoen al vijf keer. Met acht punten staat Everton zo op een erg druilerige achttiende plek in de Premier League. Zondag kreeg het team van Kevin Mirallas in eigen huis nog een zware 2-5-pandoering van Arsenal.

Ronald Koeman was trainer van Everton sinds juni 2016. Hij volgde er, met broer Erwin als T2, de ontslagen Roberto Martinez, de huidige coach van de Rode Duivels, op. Everton eindigde vorig seizoen, met een trefzekere Romelu Lukaku in de spits, als zevende en plaatste zich daarmee voor de Europa League. In groep E staat de club uit Liverpool voorlopig vierde en laatste met 1 op 9. Vorige week werd nog met 1-2 verloren van Lyon. Wie de nieuwe sportieve baas wordt van Mirallas en co, is voorlopig onduidelijk.