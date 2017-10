Drie maanden na hartfalen is toestand van Ajax-speler “Appie” Nouri onveranderd

De gezondheidstoestand van de onfortuinlijke Ajax-speler Abdelhak Nouri is onveranderd. Dat laat de club maandag weten. De 20-jarige middenvelder werd op 8 juli tijdens een oefenwedstrijd in Oostenrijk tegen Werder Bremen het slachtoffer van een hartfalen en liep daarbij ernstige en blijvende hersenschade op.

“Ten opzichte van de laatste update over de situatie van Abdelhak Nouri van 25 juli jl. valt weinig nieuws te melden”, opent Ajax. “Maar gezien de vele vragen die bij Ajax en bij de familie Nouri binnenkomen en de uiteenlopende verhalen die over de Ajacied de ronde doen, is gezamenlijk besloten deze nieuwe update te publiceren.”

“De familie laat weten dat Abdelhak momenteel op een ‘gewone’ verpleegafdeling van een ziekenhuis verblijft”, gaat het verder. “Zijn situatie wordt omschreven als stabiel, met zelfstandige hartslag en ademhaling. De familie laat tevens weten hoop te houden en veel kracht en vertrouwen te halen uit het geloof, maar ook uit de vele steunbetuigingen. De familieleden willen daar langs deze weg nogmaals hun dank voor uitspreken en zij vragen tot slot om door te gaan met de smeekgebeden voor Abdelhak.”