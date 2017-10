Louis Tobback over link tussen rijkswacht en Bende van Nijvel na onthulling van ‘de Reus’: “Had mijn vermoedens, maar had geen bewijzen”

Dat “de Reus” van de Bende Van Nijvel uit de voormalige rijkswacht komt, verbaast Louis Tobback, toenmalig minister van Binnenlandse Zaken, niet.

Tobback was ten tijde van de overvallen van de Bende van Nijvel minister van Binnenlandse Zaken. In die tijd had de rijkswacht een slechte naam, onder andere door een aantal extreemrechtse rijkswachters, door gestolen wapens én ook door complottheorieën die de rijkswacht linkten aan de Bende van Nijvel. Zo werd onder andere gezegd dat de overvallen van de Bende van Nijvel er waren om extra spanning te creëren in de maatschappij zodat er een extreemrechtse staatsgreep mogelijk zou zijn.

LEES OOK. Het onderzoek naar de Bende van Nijvel: veel fouten, veel theorieën, nooit iets concreet

Door die slechte naam wilde Tobback als minister een einde maken aan de “hiërarchische militaire structuur” die er heerste binnen de rijkswacht. “De Bende van Nijvel was zeker één van de motieven die gespeeld hebben bij de overtuiging dat er bij de rijkswacht gedemilitariseerd moest worden”, zegt Tobback nu aan VRT.

“De Reus” van de Bende van Nijvel. Het is C. B., de lange, smalle rijkswachter uit Aalst met de hoornen bril.

De recente onthulling over de Reus tonen voor Tobback de link aan tussen de rijkswacht en de Bende van Nijvel, waar destijds zoveel over gespeculeerd werd. “In de media was de algemene sfeer dat er toch heel veel in dit koninkrijk bereid waren om te geloven dat daar dingen waren die niet klopten, nu schijnt dat nog bevestigd te worden. Dat die “Reus” van de Bende bij de rijkswacht zat, daar ben ik eerder verontwaardigd over dan verwonderd. Je wordt natuurlijk cynisch met de tijd maar als ik nu de tekening van hem zie, men moest onder die robotfoto alleen maar zijn naam schrijven, dan wist men wie het was.”

Tobback zegt dat hij toen ook vermoedens had van die link tussen de rijkswacht en de Bende van Nijvel. “Maar in een rechtsstaat moet je ook als minister bewijzen hebben”, zegt Tobback. En die waren er toen niet.