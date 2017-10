Thomas Foket spreekt voor het eerst na hartoperatie: “Misschien kan ik nog beter lopen met mijn nieuw hart”

Thomas Foket heeft maandag de stilte doorbroken nadat hij afgelopen zomer een transfer naar het Italiaanse Atalanta Bergamo in het water zag vallen toen bij medische testen hartproblemen aan het licht kwamen. De Belgische rechtsback van AA Gent onderging een hartoperatie en lijkt stilaan terug helemaal klaar voor de strijd.

Begin juli stortte de wereld van AA Gent-speler Thomas Foket in. De rechtsachter stond op het punt om een contract te tekenen bij het Italiaanse Atalanta Bergamo, maar bij de laatste medische testen kwam een hartprobleem aan het licht. Weg droomtransfer. Ook het vervolg van zijn voetbalcarrière stond op de helling. Maar na een operatie door topcardioloog Pedro Brugada en maanden van revalidatie behoorde Foket afgelopen weekend tegen KV Kortrijk voor het eerst terug tot de wedstrijdkern. Foket speelde nog niet, maar zijn terugkeer op het veld is nakende.

“Het is spannend, mijn echte terugkeer bij de A-ploeg komt dichterbij”, zit Foket ook op hete kolen. “Maar ik wil niets overhaasten. Ik kom pas terug als ik mij honderd procent voel. Als dat niet het geval is, kan ik beter niet starten. Het zit in mijn spel om veel te lopen en veel energie te verbruiken. Ik voel dat het niet lang meer zal duren voor ik daar helemaal toe in staat zal zijn. Vanavond speel ik nog eens negentig minuten mee met de beloften. In mijn eerste match bij de beloften had ik het conditioneel nog moeilijk, vorige keer ging het al veel beter. Ik heb geduld, ik heb tijd. Aanvankelijk was de prognose dat ik zes maanden naast het veld zou staan, nu ben ik al terug na drie maanden.”

Foket geeft toe dat hij niet de makkelijkste maanden uit zijn carrière achter de rug heeft. “Het was een rollercoaster aan emoties. De nacht nadat de hartproblemen aan het licht kwamen heb ik amper geslapen. Ik heb het toen erg moeilijk gehad. Gelukkig heb ik meteen veel steun gehad van mijn vrienden, ouders en AA Gent. Nadat ik was afgekeurd in Atalanta heb ik mijn hart laten testen in België. Toen de dokter aan de telefoon zich luidop afvroeg of ik ooit nog aan topsport zou kunnen doen… dat was het zwaarste moment uit mijn carrière. Dat de kans bestond dat ik nooit meer zou kunnen voetballen, vond ik echt erg. Ik wou bij wijze van spreken terug matchen bij Dilbeek gaan spelen, als ik maar kon voetballen. Gelukkig kwam een dag later het telefoontje van Brughada, die mij wou opereren en garandeerde dat alles terug in orde zou komen. Dat was een hele opluchting.”

Foto: Photo News

Door zijn hartproblemen voetbalt Foket nog steeds bij AA Gent en niet in de Serie A. Hoopt hij niet stiekem om volgend seizoen toch die transfer naar het buitenland te realiseren? “Ik ben op dit moment alleen bezig met AA Gent. Ik ben blij dat ze mij gesteund hebben en mijn contract hebben verlengd. Ik wil gewoon terug matchen spelen bij Gent en mij opnieuw voetballer voelen. Ik ben hier nog altijd graag, ik ben hier trouwens altijd graag geweest. Als ik hier voor tien jaar zou kunnen tekenen, zal ik daarover nadenken. Geen transfer dan? Wat komt, dat komt. Ik moet eerst terug op het veld staan en mijn oude niveau terug halen. Misschien kan ik nog beter lopen met mijn nieuw hart.”

En het WK in Rusland? “Daar ben ik momenteel niet mee bezig. Martinez heeft mij wel gecontacteerd toen hij het nieuws van mijn hartoperatie vernam. Dat geeft wel hoop, is een teken dat hij iets in mij ziet. Het doet plezier om te weten dat ze mij blijven volgen.”