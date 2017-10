Blonde hartenbreekster uit ‘Temptation Island’ heeft groot nieuws

Doet de naam Jolyn Deboevere geen belletje rinkelen, dan herinner je haar misschien wel als de blondine die vorig jaar met een duidelijke missie naar ‘Temptation Island’ trok. “Ik ben hier om hartjes te breken”, zei ze nog voor ze haar pijlen op Luc richtte. Maar de avonturen op het eiland liggen nu ver achter haar, zo blijkt uit het grote nieuws dat ze deelde op Facebook.

Het voormalige Playboymodel uit Gent, die volgens Facebook sinds eind juli samen is met haar vriend Michel Vercruysse, begint over enkele maanden aan een nieuw hoofdstuk in haar leven. “Ik kan dit geheim niet langer voor mezelf houden. Ik en Michel verwachten een baby. Je zal zo’n fantastische papa zijn”, schrijft de 24-jarige ex-verleidster op haar Facebookpagina. Bij de post horen enkele foto’s van een echografie en een hashtag die verraadt dat Jolyn, die zichzelf op sociale media Jolene noemt, twaalf weken zwanger is.

In een volgend bericht laat Jolyn weten dat zwanger zijn een hele ervaring is. “Zo’n mirakel. Ik hou van jullie beiden. Bedankt voor je steun en respect en op zo’n fantastische man te zijn. Mijn lief, ik ben het gelukkigste meisje dankzij jou. Bedankt voor alles”, staat er te lezen.